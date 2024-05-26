"Конечно, мы недовольны результатом. Но, наверное, на сегодня мы не готовы играть на уровне еврокубков. К этому надо дойти. Команда должна быть готова. Спасибо ребятам за хороший, качественный сезон. Мы имели очень много футболистов, которые начали играть на уровне Премьер-лиги.

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Даже резервный состав Динамо – это хорошие и качественные футболисты. Нельзя сказать, что у них нет определенного уровня и они значительно слабее. Естественно, к таким матчам нужно было готовым. Нужно было не проиграть, но из наших ошибок и пропущенных мячей было видно, что наши ребята волновались. Нужно пройти какой-то футбольный путь и получить опыт.

Хотелось попасть в еврокубки, но это знак, что нам нужно еще больше работать. Нужно двигаться дальше. Все наши игроки имеют хорошие перспективы в будущем при хорошей работе. Не вижу никакой трагедии. Они провели хороший сезон. Что хотели изменить во втором тайме? Хотелось добавить остроты, потому что мы не играли на ничью и хотели забить.

Какие возможные изменения летом, чтобы бороться за еврокубки? У клуба есть стратегия. Это самое важное. Ребятам нужно набраться опыта. Мы не будем никого покупать за большие деньги. Будем делать ставку на своих игроков. Будем делать все, чтобы они развивались и строить команды. На сегодня все наши футболисты остаются. Конечно, ими интересуются. Нам нужно усилить некоторые позиции, но не думаю, что будут большие изменения", – приводит слова Пономарева Динамомания.

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