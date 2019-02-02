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Тоттенхэм установил новый рекорд АПЛ по количеству матчей без ничьих

17:12 81 Читати українською
Тоттенхэм установил новый рекорд АПЛ по количеству матчей без ничьих
Сон Хын Мин / фото из соцсетей

Лондонский Тоттенхэм на своем поле обыграл Ньюкасл в матче 25-го тура чемпионата Англии.

Победу хозяевам принес кореец Сон Хын Мин, который отметился забитым голом в конце поединка.

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Этот матч стал для "шпор" уже 29-м подряд в АПЛ, в котором они не играют вничью. По этому показателю лондонцы превзошли рекорд Болтона, подобная серия которого в 2011 году закончилась на отметке в 28 поединков.

Последний раз матч чемпионата Англии с участием Тоттенхэма завершался вничью 17 апреля прошлого года, когда соперником команды Почеттино был Брайтон. С тех пор "шпоры" одержали в АПЛ 22 победы и 7 раз проиграли.

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После этого тура Тоттенхэм набрал 57 очков и обогнал Манчестер Сити, который завтра встретится с Арсеналом.

Англия25 турУэмбли (Лондон)

Тоттенхэм - Ньюкасл: Суббота 02 февраля 2019

Тоттенхэм
Матч окончен
1 : 0
Ньюкасл
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Теги
Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Тоттенхэм - Ньюкасл АПЛ
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