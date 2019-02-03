Почеттіно не списує Тоттенхем з боротьби за чемпіонство АПЛ

Наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно оцінив шанси лондонців на боротьбу за лідерство в чемпіонаті Англії після перемоги у 25-му турі над Ньюкаслом (1:0).

"Чи залишаються шанси на чемпіонство? У футболі все можливо. Але зараз головне – підготуватися до наступного матчу з Лестером.

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Ми були дуже засмучені після невдач в Кубку англійської ліги і Кубку Англії. Ми перебували в складній ситуації через травми. Але наша команда завжди намагається битися. У чемпіонаті Англії дві перемоги допомогли нам. Тепер ми чекаємо матчі Ліги чемпіонів, вони нас мотивують.

Зустріч з Ньюкаслом вийшла важкою. Зараз "сороки" в хорошій формі. Я дуже задоволений діями моїх футболістів і тим, що вони показали характер", – цитує Почеттіно Sky Sports.

Після 25 турів АПЛ Тоттенхем має 57 очок, відстаючи від Ліверпуля на 4 пункти. Варто відзначити, у мерсисайдців ще є гра в запасі.

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