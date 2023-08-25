Главный тренер Челси Маурисио Почеттино считает, что его состав еще не сформирован полностью.

"Мы должны найти еще одного вратаря. У нас очень талантливые молодые голкиперы, но им нужно время. Также нам нужно купить одного нападающего.

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Если мы сможем получить игрока с нужными характеристиками – хорошо. Но цель не в том, чтобы просто добавить еще одного футболиста. Мы не хотим тормозить прогресс некоторых молодых ребят. Стараемся найти правильный профиль, чтобы потом не возникло проблем и новые игроки смогли быстро помочь команде.

Трансферное окно открыто, и клуб работает. Есть некоторые слухи, может они правдивы, может, нет. Мы сообщим, когда что-то произойдет", – цитирует наставника "синих" ESPN.

Согласно Transfermarkt, Челси потратил на новичков в летнее межсезонье более 401 миллиона евро.

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