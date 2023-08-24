У Маурисио Почеттино прибавилось головной боли из-за шквала повреждений в команде. Очередной потерей тренера Челси стал Михаил Мудрик, который выбыл на несколько дней.

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Как сообщает Daily mail, травма украинца – девятая в составе лондонцев. Общая стоимость игроков, находящихся в лазарете, составляет 266 миллионов евро. Это второй показатель в АПЛ в текущем сезоне. Отметим, что из-за повреждений не могут помочь Челси, кроме Мудрика, Нкунку, Фофана, Бадиашиль, Беттинелли, Броя, Чалоба, Рис Джеймс и Карни Чуквуэмека.

Михаил Мудрик в сезоне 2023/24 имеет немного игрового времени. Маурисио Почеттино дважды выпускал на поле украинского вингера, но в целом он провел лишь 54 минуты.

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