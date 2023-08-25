Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно вважає, що його склад ще не сформовано повністю.

"Ми маємо знайти ще одного воротаря. У нас дуже талановиті молоді голкіпери, але їм потрібен час. Також нам потрібно купити одного нападника.

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Якщо ми зможемо отримати гравця з потрібними характеристиками – добре. Але мета не в тому, щоб просто додати ще одного футболіста. Ми не хочемо гальмувати прогрес деяких молодих хлопців. Намагаємося знайти правильний профіль, щоб потім не виникло проблем і нові гравці змогли швидко допомогти команді.

Трансферне вікно відчинено, і клуб працює. Є деякі чутки, може вони правдиві, може, ні. Ми повідомимо, коли щось відбудеться", – цитує наставника "синіх" ESPN.

Згідно з Transfermarkt, Челсі витратив на новачків в літнє міжсезоння понад 401 мільйон євро.

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