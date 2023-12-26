Главный тренер Челси Маурисио Почеттино считает, что у его команды нет проблем с дисциплиной.

"Не хватает ли нам дисциплины? Это показательный факт, что играем за Челси, большой клуб, и мы, конечно, чувствуем давление.

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Когда вы разочарованы, и вам не хватает опыта, это то, что можно улучшить. Это первый сезон таких игроков, как Палмер, в АПЛ, поэтому это нормально. Они играют за Челси. Конечно, иногда есть разочарование, потому что они хотят побеждать. Речь идет не о недостатке дисциплины, а об умении читать игровую ситуацию", – цитирует Почеттино The Athletic.

По данным издания, футболисты лондонцев получили в текущем сезоне 56 желтых карточек. В последнем матче против Вулверхэмптона игроки Челси увидели перед собой аж шесть предупреждений. Именно из-за перебора желтых Коул Палмер и Рахим Стерлинг пропустят матч против Кристал Пэлас.

Что касается Михаила Мудрика, то украинец в 18 матчах получил четыре желтых карточки.

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