"Футбол 24" рассказывает историю жизни португальской женщины Марии Долорес, которая породила 5-кратного обладателя "Золотого мяча", лучшего бомбардира в истории Лиги чемпионов (140 голов). По мотивам ее биографии обязательно снимут кино, и оно будет до слез.

Криштиану Роналду относится к тому типу мужчин, в жизни которых главной женщиной всегда будет оставаться мать. Не Джорджина Родригес или Ирина Шейк, роман с которой длился на протяжении нескольких бурных лет, а именно Мария Долорес Авейру. Она стала для Рона не только образцовой матерью, но и заменила ему отца.

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Мария родилась в середине 50-х годов прошлого века на острове Мадейра. Живописный уголок Португалии страдал от тотальной бедности и считался отсталым во всех смыслах. Здесь даже разговаривали по-другому, ощутимым диалектом. Континентальные португальцы считали своих островных соотечественников за деревенщину.

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В 5-летнем возрасте жизнь Марии пошла под откос – умерла ее мать Матильда. У женщины, которой не было еще и сорока, сердце оказалось слишком слабым. Глава семейства – Хосе Вивейро – остался наедине с четырьмя маленькими детьми. Им остро не хватало всего – денег, еды, одежды.

Однако мужчина долго не горевал. Вдовец закрутил роман с Анхелой. Она привела в его дом пятерых своих детей и вынашивала шестого. Жилой площади катастрофически не хватало. Что делает Хосе? Он сдает четырех родных кровинок в два религиозных детдома.

Матильда

"Мария Долорес ежедневно плакала, – пишет в своей книге Cristiano Ronaldo / The Biography Гильем Балаге, знаменитый испанский журналист. – Монахини руководили всем с помощью телесных наказаний, а Долорес часто наказывали за незначительные нарушения, например ошибки в написании. Она несколько раз сбегала из детского дома. Наказание, когда ее поймали, было суровое. Отец не приходил к ней. Сильнее всего девушку мотивировало и двигало вперед желание, чтобы ее братья и сестры были в порядке и быстро объединились".

В конце концов, терпение монахинь лопнуло. Они вернули непокорную 9-летнюю бунтарку, всю в синяках, ее отцу. Однако отчий дом оказался еще более враждебным, чем строгое учебное заведение. Мария Долорес попала под горячую руку мачехи – из огня в полымя. Анхела избивала девочку регулярно, ежедневно. Чтобы Мария не убежала, ее привязывали к ножке кухонного стола. Когда из детдомов вернулись трое братьев и сестер Долорес, они разделили ее горькую участь. Хосе, родной отец с каменным сердцем, даже не пытался защитить бедолаг от пыток.

Мария просто-таки билась в истерике. Ее даже попытались упрятать в психиатрическую клинику. Доктор, который обследовал девочку, лишь покрутил пальцем у виска: "Лечить нужно вас, а не Марию".

Просто представьте себе эту картину: небольшая хижина без воды и электричества, на 40 "квадратах" теснятся двенадцать человек. Постоянные скандалы, избиения и слезы. Неудивительно, что в какой-то момент Мария Долорес дошла до крайнего предела своего отчаяния. Девушка совершила попытку самоубийства, однако ее успели спасти.

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Когда Марии исполнилось 13, отец отдал ее в школу... для мальчиков. Параллельно она начала работать – выплетала корзины для овощей. Работа начиналась в 5:30 утра, и так – 6 дней в неделю.

Через 5 лет она познакомилась с Жозе Динисом Авейру. Двадцатилетний помощник продавца рыбы дал Марии то, чего у нее никогда не было – защиту, заботу и любовь.

"Они случайно встречались, когда девушка заходила на рынок или по дороге домой, – рассказывает Балаге. – Он заставлял ее смеяться. Парень был полон жизни и помогал ей чувствовать себя привлекательной и важной. Она влюбилась. Узнав об этом, отец дал им три месяца на женитьбу – так, по его мнению, легче будет прокормить других".

Молодожены поженились и переехали к родителям Диниса, хотя там также не хватало места. Все спали в одной комнате, разделенной ширмой. Но – никаких ссор или, тем более, насилия. Долорес расцвела. "Они не строили больших планов. И не использовали средства контрацепции".

Через год у молодой семьи появился первенец – дочь Элма. Вскоре Мария забеременела во второй раз, но Динис не дождался рождения сына Уго – главу семейства забрали в армию. Семидесятые – это пик борьбы африканских колоний за собственную независимость. Португалия всеми силами пыталась сохранить контроль над Мозамбиком, Анголой и Гвинеей-Бисау. Рядовой солдат Жозе Динис Авейру оказался в эпицентре боевых действий.

"Через 10 месяцев он вернулся в дом своего отца в Санту-Антониу, точнее более мрачная его версия. В его поведении уже не было радости, – констатирует Балаге. – Улыбка исчезла с лица. Он постарел на 10 лет, а не месяцев. Динис оставил свою наивность и яркость на африканской земле, а его голову переполняли обиды с войны, как это было с множеством других. Война искалечила Диниса, хотя на теле не осталось и царапины".

Авейру зашел в глубокий запой. Шли дни, недели, месяцы – мужчина стал постоянным клиентом за барной стойкой. Долорес пришлось брать ответственность за семью на себя – не впервые же. Недостаток денег, полная беспомощность и апатия мужа загнали женщину на заработки во Францию. Париж открылся ей отнюдь не с романтической стороны – Мария работала там горничной. И откладывала франк за франком, думая о будущем своих детей.

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Как это обычно бывает, длительная разлука выстраивает между членами семьи невидимые, однако очень ощутимые барьеры. Дочь и сын стали забывать свою мать. Отдалился от нее и муж-пьяница.

"Если мы родились, чтобы быть бедными, мы будем... Но по крайней мере будь возле своих детей", – сказал ей Динис во время телефонного разговора. Эти слова запали Марии глубоко в душу. Вскоре она вернулась на Мадейру и... забеременела в третий раз. Так на свет появилась Катя Авейру.

Прошло несколько лет. Ничего не изменилось. Денег не стало больше, муж не завязал с алкоголем, а их секс не стал безопаснее. И вот когда 30-летняя Долорес узнала, что беременна четвертым ребенком, впала в отчаяние. Трезво оценивала ситуацию – еще один малыш им банально "не по карману".

Мария, Криштиану, Жозе

Она думала об аборте. Даже попробовала народный метод – пила черное кипяченое пиво, а потом бегала и прыгала до изнеможения. Все – напрасно. "Вы хотите прервать беременность? – удивленно переспросил Марию гинеколог. – Но зачем?! Ребенок – абсолютно здоров. Он наполнит ваш дом радостью".

Пятого февраля 1985 года на свет появился Криштиану Роналду. Долорес назвала своего сына в честь тогдашнего президента США Рональда Рейгана. "Он весит так много, что может стать футболистом", – напророчили ей в роддоме.

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Этого неизвестного гинеколога с Мадейры нужно увековечить в бронзе. Он сделал Долорес и мировому футболу неоценимую услугу – дал жизнь настоящему гению.

Шло время, старшие дети Марии выросли, а самый маленький, Криштиану, проявил себя в детском футболе, выделяясь среди сверстников. В 12-летнем возрасте островного вундеркинда пригласили в академию лиссабонского Спортинга – и мать отпустила его в дальний путь самого. Роналду сидел в самолете и плакал. Но так уж повелось в этой семье: циничный прагматизм – превыше всего.

Это вовсе не означало, что Мария Долорес Авейру не любила своего сына. Просто она интуитивно чувствовала: так надо. Предстоит пройти сквозь самые сложные препятствия, чтобы выбиться в люди. Женщина из народа долго несла свой крест и только на пятом десятке ее лет, когда Криштиану получил первый серьезный профессиональный контракт, жизнь для нее только началась. Сейчас она купается в славе, деньгах и гордости за исключительного сына.

"Как-то Мария Долорес сказала Роналду, что однажды она умрет и не всегда будет рядом, чтобы защитить своих детей, – вспоминает Гильем Балаге. – Типичный комментарий, который делает мама, чтобы напомнить детям, что она незаменима. Криштиану плакал, как ребенок...".

**Впервые материал публиковался 6 июня 2019 года

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