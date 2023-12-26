Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно вважає, що в його команді немає проблем з дисціпліною.

"Чи бракує нам дисципліни? Це показовий факт, що граємо за Челсі, великий клуб, і ми, звісно, відчуваємо тиск.

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Коли ви розчаровані, й у вас не вистачає досвіду, це те, що можна покращити. Це перший сезон таких гравців, як Палмер, в АПЛ, тому це нормально. Вони грають за Челсі. Звичайно, що інколи є розчарування, бо вони хочуть перемагати. Йдеться не про брак дисципліни, а про вміння читати ігрову ситуацію", – цитує Почеттіно The Athletic.

За даними видання футболісти лондонців отримали в поточному сезоні 56 жовтих карток. В останньому матчі проти Вулверхемптона гравці Челсі побачили перед собою аж шість попереджень. Саме за перебір жовтих Коул Палмер та Рахім Стерлінг пропустять матч проти Крістал Пелас.

Щодо Михайла Мудрика, то українець у 18 матчах отримав чотири жовті картки.

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