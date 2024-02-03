"Мы много работаем над стандартами. Речь идет о тех, кто их выполняет. У нас нет специалиста. Если вы хотите быть хорошими в стандартах, мы много работаем. Но тогда вам нужны хорошие игроки.

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Посмотрите на Вест Хэм. Что изменилось? До и после летнего трансферного окна? Это не одна и та же команда. Они забрали Уорд-Прауса. Вы добавляете в состав такого игрока, как он, и увеличиваете процент забитых голов после стандартов. Это футбол. Футбол принадлежит игрокам, не тренерам", – приводит слова Почеттино Daily Mail.

Отметим, что Челси в этом сезоне забил лишь 5 голов из 36-ти после стандартных положений, что подталкивает "синих" к поиску специалиста в летнее трансферное окно. Следует добавить, что Вор-Праус после своего перехода в Вест Хэм сыграл в 32 матчах, отметившись 5 голами и 11 ассистами.

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