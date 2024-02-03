"Ми багато працюємо над стандартами. Йдеться про тих, хто їх виконує. У нас немає спеціаліста. Якщо ви хочете бути хорошими в стандартах, ми багато працюємо. Але тоді вам потрібні хороші гравці.

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Подивіться на Вест Хем. Що змінилося? До і після літнього трансферного вікна? Це не одна й та сама команда. Вони забрали Ворд-Прауса. Ви додаєте у склад такого гравця, як він, і збільшуєте відсоток забитих голів після стандартів. Це футбол. Футбол належить гравцям, не тренерам", – наводить слова Почеттіно Daily Mail.

Зазначимо, що Челсі у цьому сезоні забив лише 5 голів із 36-ти після стандартних положень, що підштовхує "синіх" до пошуку фахівця у літнє трансферне вікно. Слід додати, що Вор-Праус після свого переходу у Вест Хем зіграв у 32 матчах, відзначившись 5 голами та 11 асистами.

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