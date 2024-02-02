Мудрик был одним из вариантов замены травмированному Кингсли Коману в Баварии, сообщает The Athletic.

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Мюнхенцы рассматривали возможность подписать украинца на правах аренды. Однако, чемпион Германии решил ускорить приход Брайана Сарагосы из Гранады (должен был присоединиться к Баварии только следующим летом), заплатив еще несколько миллионов испанскому клубу.

Добавим, что у Мудрика в этом сезоне отметился 4 голами и 1 ассистом в 24 матчах за Челси. Сарагоса в составе Гранады сыграл в 21 поединке за Гранаду в этом сезоне, записав в свой актив 6 голов и 2 ассиста.

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