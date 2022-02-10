Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино летом может вернуться на Туманный Альбион.

В раздевалке Манчестер Юнайтед большинство футболистов хотели бы видеть Маурисио Почеттино в кресле наставника манкунианцев, сообщает The Telegraph.

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Игрокам импонирует стиль коммуникации аргентинского специалиста с подопечными, а также его тренерский опыт. Кроме Почеттино, в шорт-листе боссов "красных дьяволов" остаются Эрик тен Хаг (Аякс), Луис Энрике (сборная Испании) и Хулен Лопетеги (Севилья).

МЮ возглавляет Ральф Рангник, который подписал контракт с клубом до конца сезона с возможностью продления еще на год.

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