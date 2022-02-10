Наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно влітку може повернутись на Туманний Альбіон.

У роздягальні Манчестер Юнайтед більшість футболістів хотіли б бачити Маурісіо Почеттіно у кріслі керманича манкуніанців, повідомляє The Telegraph.

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Гравцям імпонує стиль комунікації аргентинського фахівця з підопічними, а також його тренерський досвід. Окрім Почеттіно у шорт-листі босів "червоних дияволів" залишаються Ерік тен Хаг (Аякс), Луїс Енріке (збірна Іспанії) та Хулен Лопетегі (Севілья).

Наразі МЮ очолює Ральф Рангнік, який підписав контракт з клубом до кінця сезону з можливістю продовження ще на рік.

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