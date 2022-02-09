Манчестер Юнайтед подходил к выездной встрече с Бёрнли в статусе четвертой команды чемпионата, однако расслабиться "дьяволы" не могли. Вест Хэм держался всего в одном очке позади, а Арсенал с Тоттенхэмом отставали на два (при нескольких матчах в запасе). Дополнительной мотивацией для манкунианцев был недавний вылет из Кубка – футболистам необходимо было реабилитироваться. 20-я команда АПЛ в качестве соперника подвернулась очень вовремя.

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МЮ с первых минут захватил контроль над игрой, а уже на 13-й подопечные Ральфа Рангника праздновали взятие ворот "бордовых". Голом отличился Варан, замкнувший подачу Бруну Фернандеша со стандарта – впрочем, счет не изменился, ведь арбитр Майк Дин на повторе заметил блокировку со стороны Магуайра. Скандал!

Впрочем, спустя всего пять минут Манчестер Юнайтед забил чистый гол. Рашфорд прошел по левому флангу, дождался рывка Шоу и отдал ему передачу под прострел с края штрафной – Погба же замкнул его ударом в девятку! 0:1. После этого гости упустили две возможности удвоить преимущество.

Так, на 35-й минуте Шоу пробивал с острого угла. Поуп парировал, а потом каким-то чудом успел накрыть добивание от Кавани с метра. На 42-й Рашфорд завершал фланговую передачу от Санчо, однако Поуп и здесь спас Бернли. К сожалению для Шона Дайча, полевые футболисты такой же кураж не поймали. Бернли выглядел обреченно.

На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе МЮ. Казалось, что во втором тайме "дьяволы" быстро доведут дело до разгрома, однако уже через две минуты после возобновления игры Бернли сравнял счет! Вегхорст зацепился за мяч перед штрафным и выполнил заброс за спину Варану, а Джей Родргиес, поставив корпус Магуайру, пробил в ближний угол – 1:1!

В последующие 20 минут манкунианцы шокировали своих фанатов. Команда Шона Дайча разрывала оборону Манчестер Юнайтед, создавая шикарные моменты и не получая на них ответа. Так, уже на 52-й минуте Вегхорст мог забить дебютный гол в АПЛ, нанеся фантастический удар с лета метров с 22-х – Де Хеа спас! На 61-й Вествуд стрелял с пределов штрафной в ближнюю девятку, попав во внешнюю сторону сетки. В конце концов Ральф Рангник не выдержал, выпустив Роналду вместо инертного Кавани. Это была 69-я минута.

К сожалению для болельщиков МЮ, этот ход особой выгоды не принес. Да, гости выровняли матч, но прижать Бёрнли как следует им так и не удалось. Через 20 с лишним минут "красные дьяволы" имели только один голевой момент – это Варан пяткой замкнул прострел Рашфорда. Поуп выручил "бордовых". В итоге финальный свисток зафиксировал сенсационную ничью!

Манчестер Юнайтед в результате этой осечки потерял позицию в зоне ЛЧ, пропустив вперед Вест Хэм и упав на пятое место в турнирной таблице АПЛ. Теперь уже "молотобойцы" опережают команду Ральфа Рангника на одно очко. Бёрнли с 14 зачетными баллами в активе остался на дне.

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