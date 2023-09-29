"У нас есть несколько вариантов игры с нападающим и без него. Нужно оценить состав после игры с Брайтоном в Кубке лиги. Посмотрим, как пройдет восстановление футболистов, но у нас есть разные варианты.

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Планируем ли решить проблему с голами в январское трансферное окно? Хорошо, что отношения с владельцами и спортивными директорами очень хорошие. Как я говорил после закрытия трансферного окна, я должен больше участвовать в этом процессе, чем сейчас. Я должен участвовать в каждом решении. Я думаю, что нам надо уже начинать определять, что нам нужно в январе.

Футбол очень динамичен, до января все может измениться. Сейчас нам нужно работать и пытаться восстановить Нкунку и Армандо Брою, пытаться забивать больше голов и быть крепче. Конечно, параллельно нам нужно работать над улучшением команды, над тем, как мы оцениваем готовность команды к соревнованиям. Конечно, мы уже начинаем работать", – приводит слова Почеттино football.london.

Добавим, что Челси имеет проблемы в линии нападения. Из-за дисквалификации Николя Джексона и целого ряда травм лондонцы могут сыграть против Фулхэма без чистого форварда.

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