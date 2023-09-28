Челси окончательно решил избавиться от защитника, не ладившего с Мудриком – он не сыграл в АПЛ ни одного матча
Челси планирует в январе найти для защитника Марка Кукурельи новую команду.
"Синие" летом много потратили на новичков, поэтому в зимнее трансферное окно попытаются сбалансировать свои счета. Руководство Челси уже начало формировать список из тех игроков, которых хотят отпустить.
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Как сообщает ESPN, лондонцы не будут удерживать Марка Кукурелью. Летом защитник был близок к переходу в Манчестер Юнайтед, но сделку не удалось закрыть. "Синие" хотят осуществить полноценный трансфер и не будут отвечать на запросы об аренде.
Напомним, что Кукурелья перебрался в Челси из Брайтона на 62 млн фунтов. В текущем сезоне Маурисио Почеттино ни разу не выпускал защитника в АПЛ. Впрочем, испанец дважды выходил на поле в матчах Кубка английской лиги.
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