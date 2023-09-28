"Синие" летом много потратили на новичков, поэтому в зимнее трансферное окно попытаются сбалансировать свои счета. Руководство Челси уже начало формировать список из тех игроков, которых хотят отпустить.

"Арсенал не просто так хотел Мудрика": экс-звезда Челси в восторге от игры украинца несмотря на неудачи Почеттино и Ко

Как сообщает ESPN, лондонцы не будут удерживать Марка Кукурелью. Летом защитник был близок к переходу в Манчестер Юнайтед, но сделку не удалось закрыть. "Синие" хотят осуществить полноценный трансфер и не будут отвечать на запросы об аренде.

Напомним, что Кукурелья перебрался в Челси из Брайтона на 62 млн фунтов. В текущем сезоне Маурисио Почеттино ни разу не выпускал защитника в АПЛ. Впрочем, испанец дважды выходил на поле в матчах Кубка английской лиги.

АПЛ: Челси проиграл еще и Астон Вилли дома – Мудрик создал момент матча, но стал жертвой изъятия, провалы новичков