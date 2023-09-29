"У нас є кілька варіантів гри з нападником та без нього. Потрібно оцінити склад після гри з Брайтоном в Кубку ліги. Подивимося, як пройде відновлення футболістів, але у нас є різні варіанти.

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Чи плануємо розв'язати проблему з голами у січневе трансферне вікно? Добре, що відносини з власниками та спортивними директорами дуже хороші. Як я казав після закриття трансферного вікна, я повинен більше брати участь у цьому процесі, ніж зараз. Я повинен брати участь у кожному рішенні. Я думаю, що нам треба вже починати визначати, що нам потрібно в січні.

Футбол дуже динамічний, до січня все може змінитися. Зараз нам потрібно працювати та намагатися відновити Нкунку і Армандо Брою, намагатися забивати більше голів і бути міцнішими. Звичайно, паралельно нам потрібно працювати над покращенням команди, над тим, як ми оцінюємо готовність команди до змагань. Звичайно, ми вже починаємо працювати", – наводить слова Почеттіно football.london.

Додамо, що Челсі має проблеми в лінії нападу. Через дискваліфікацію Ніколя Джексона та цілу низку травм лондонці можуть зіграти проти Фулхема без чистого форварда.

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