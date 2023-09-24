"В первом тайме мы заслуживали немного больше, думаю, мы контролировали игру. Второй тайм мы начали с преимуществом, но после красной карточки игра изменилась. Нам нужно оценивать 60 минут игры 11 на 11, а затем вдесятером. Это два разных матча.

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Удаление? Честно говоря, оно было прямо передо мной, но повтор я еще не смотрел. Не могу сказать, что это точно была не красная карточка. Надо верить арбитрам и VAR. Трудно судить, потому что я не пересматривал.

Что думают владельцы Челси о результатах? Дайте мне время, я еще не видел их после игры. Они разочарованы. Они приехали в этот клуб и с нетерпением ждут возможности построить проект. Конечно, они испытывают разочарование, но в то же время им нужно поддержать план", – приводит слова Почеттино Football London.

Челси набрал всего очко в последних трех турах АПЛ и идет на 14-й строчке. До зоны ЛЧ 9 пунктов, а вот до зоны вылета 4.

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