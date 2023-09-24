"У першому таймі ми заслуговували на трохи більше, думаю, ми контролювали гру. Другий тайм ми розпочали з перевагою, але після червоної картки гра змінилася. Нам потрібно оцінювати 60 хвилин гри 11 на 11, а потім вдесятьох. Це два різні матчі.

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Вилучення? Щиро кажучи, воно було прямо переді мною, але повтор я ще не дивився. Не можу сказати, що це точно була не червона картка. Треба вірити арбітрам та VAR. Важко судити, бо я не передивлявся.

Що думають власники Челсі про результати? Дайте мені час, бо я ще не бачив їх після гри. Вони розчаровані. Вони приїхали до цього клубу і з нетерпінням чекають на можливість збудувати проект. Звісно, вони відчувають розчарування, але водночас їм потрібно підтримати план", – наводить слова Почеттіно Football London.

Додамо, що Челсі набрав всього очко в останніх трьох турах АПЛ і йде на 14-й сходинці. До зони ЛЧ 9 пунктів, а от до зони вильоту 4.

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