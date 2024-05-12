"Шансы вернуться в Арсенал всегда есть. Но взгляните на их глубину состава – Зинченко, Тимбер, Томиясу и Кивьер могут сыграть левого защитника. Я же не глупый, могу оценить свои шансы.

Мудрику нашли сенсационный новый клуб – эффективный план, как облегчить жизнь украинца, а Зинченко и Забарный страдают

Я не обиделся, когда Зинченко получил место в основе. Вполне понимаю решение тренера сделать меня вторым номером. Это же не вопрос личных отношений, это тактика. Он считал, что так правильно. И в итоге был прав на 100%. Посмотрите. Они почти выиграли чемпионство в прошлом году и должны взять титул в этом сезоне.

Я все чувствовал, когда пришел Зинченко. Еще в конце предыдущего сезона на тренировках наигрывали смещение левого защитника. Когда появился Зинченко, я сразу подумал: "Он будет играть в центре поля, или будет стартовать левым защитником со смещениями?"

Вже сьогодні Арсенал зустрічається з Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "каноніри" переможуть на Олд Траффорд. Коефіцієнт на успіх Арсенала – 1,41. Звитяга манкуніанців оцінена в 7,19, а нічия – 5,48. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,34, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,31.

На предсезонке я должен был адаптироваться. Первые месяцы учился заходить в центр поля и работать с мячом. Одно дело тренировки – там каждый может. Но во время матча нужно четко понимать, когда отдать пас вперед, когда придержать. Я пробовал, делал ошибки и учился.

Вообще лучшим обучением для меня было созерцание за действиями Зинченко.

Артета верил, что я тоже способен так играть. Показывал мне видео с тренировок. Конечно, я могу постараться, но ведь вы меня сравниваете с Зинченко. Он урожденный хавбек, как этому противостоять. Он технический гений.

Мы разные футболисты: физически, технически, тактически. Мы абсолютно разные левые защитники, но выполняли одинаковую работу, которая для меня тяжелее, чем для него," – рассказал Тирни в интервью The Athletic.

Зинченко перешел из Манчестер Сити в Арсенал и выиграл конкуренцию у Тирни. Шотландец имеет еще два года контракта с клубом, но этот сезон провел в аренде за Реал Сосьедад. На финише сезона Зинченко потерял место в основе Арсенала. Артета сейчас больше доверяет левый фланг обороны Томиясу и Кивьеру.