Чуть ли не главный момент Челси создал Мудрик. Украинец тонкой передачей вывел Джексона на рандеву с Мартинесом, но форвард "синих" бесхитростно пробил в кипера Виллы. Не отдыхал и Роберт Санчес, которому пришлось совершить несколько роскошных сэйвов.

АПЛ: Челси проиграл еще и Астон Вилле дома – Мудрик создал момент матча, но стал жертвой удаления, провалы новичков

На 58-й минуте Челси остался в меньшинстве. Арбитр после просмотра повтора удалил Гюсто за грубый фол против Диня. Ради сохранения защитных порядков Маурисио Почеттино снял с поля Мудрика. Партнеры Михаила не удержали даже ничью. Обрезка Силвы привела к контратаке, которую со второй попытки завершил Уоткинс – 0:1.