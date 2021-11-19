"В ПСЖ я и мой штаб имеем дело с лучшими игроками в мире, но также и с их семьями, окружением, фанатами. Это не просто.

Месси сделал решительное заявление после возвращения в ПСЖ

Все обсуждают, что один игрок не адаптируется, другой страдает, у кого-то проблемы. А личные вопросы? Разве нет проблем у других работников клуба? Но у нас есть обязательства.

Нужно искать баланс, это касается и футболистов. Окружение часто заставляет игроков поверить в то, что у них только права, но нет никаких обязанностей. Когда баланс нарушается, все начинает разваливаться", – цитирует Почеттино Marca.

После 13 туров Лиги 1 ПСЖ уверенно лидирует, а на групповом этапе ЛЧ парижане опустились на второе место, пропустив вперед Ман Сити.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021