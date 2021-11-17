Капитан сборной Аргентины Лионель Месси обратился к фанатам ПСЖ и "альбиселесте" после выхода на чемпионат мира 2022 года.

"Я только что приземлился в Париже, испытываю огромную радость от того, что достиг своей цели – одолел квалификацию на чемпионат мира в Катаре. Это, несомненно, вишенка на торте в этот особенный год, который мы прожили со сборной Аргентины.

Выход Месси и Ко на чемпионат мира по видеообзору матча Аргентина – Бразилия

Спасибо за всю любовь, которую вы нам всегда дарите. В январе, даст Бог, снова увидимся. Теперь пора сменить фокус, ведь я все еще горю желанием достичь наших целей с ПСЖ. Хочу сосредоточиться на этом. До 2022 года осталось полтора месяца и я стараюсь завершить этот год как можно лучше. Обнимаю всех", – написал Месси в Instagram.

К слову, сборная Аргентины сыграла вничью с Бразилией (0:0) и смогла обеспечить себе прямую путевку на катарский Мундиаль.