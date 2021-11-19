"У ПСЖ я та мій штаб маємо справу з найкращими гравцями у світі, але також і з їхніми сім'ями, оточенням, фанатами. Це не просто.

Мессі зробив рішучу заяву після повернення у ПСЖ

Всі обговорюють, що один гравець не адаптується, інший страждає, у когось проблеми. А особисті питання? Хіба немає проблем в інших працівників клубу? Але ми маємо зобов'язання.

Потрібно шукати балансу це стосується і футболістів. Оточення часто змушує гравців повірити в те, що вони мають лише права, але не мають жодних обов'язків. Коли баланс порушується, все починає розвалюватись", – цитує Почеттіно Marca.

Після 13-ти турів Ліги 1 ПСЖ впевнено лідирує, а на груповому етапі ЛЧ парижани опустились на другу сходинку, пропустивши вперед Ман Сіті.

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