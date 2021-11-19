Почеттіно – про проблеми ПСЖ: Гравцям нав'язують, що вони мають лише права, а не обов'язки
Наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно розповів про складності роботи із зірковими футболістами.
"У ПСЖ я та мій штаб маємо справу з найкращими гравцями у світі, але також і з їхніми сім'ями, оточенням, фанатами. Це не просто.
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Всі обговорюють, що один гравець не адаптується, інший страждає, у когось проблеми. А особисті питання? Хіба немає проблем в інших працівників клубу? Але ми маємо зобов'язання.
Потрібно шукати балансу це стосується і футболістів. Оточення часто змушує гравців повірити в те, що вони мають лише права, але не мають жодних обов'язків. Коли баланс порушується, все починає розвалюватись", – цитує Почеттіно Marca.
Після 13-ти турів Ліги 1 ПСЖ впевнено лідирує, а на груповому етапі ЛЧ парижани опустились на другу сходинку, пропустивши вперед Ман Сіті.
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