Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин обнародовал список игроков, на которых рассчитывает на Евро-2024.

Наставник швейцарцев объявил заявку на Евро-2024. Мурат Якин в предварительную заявку включил 38 футболистов, как сообщает пресс-служба сборной Швейцарии.

Звезда Реала рискует пропустить финал Лиги чемпионов – под угрозой участие на Евро-2024

ФИФА разрешила вызвать на турнир 26 игроков, а это означает, что тренеру сборной Швейцарии придется отсеять 12 футболистов. В списке присутствуют финалист Лиги чемпионов Кобель из Боруссии, а также Аканджи, который является действующим чемпионом Англии.

Вратари: Грегор Кобель (Боруссия Д), Ивон Мвого (Лорьян), Паскаль Лоретц (Люцерн), Ян Зоммер (Интер), Марвин Келлер (Винтертур).

Защитники: Нико Эльведи (Боруссия М), Фабиан Шер (Ньюкасл), Мануэль Аканджи (Манчестер Сити), Орель Аменда (Янг Бойз), Улиссес Гарсия (Марсель), Альбиан Хайдари (Лугано), Кевин Мбабу (Аугсбург), Сильван Видмер (Майнц), Брайан Око (Зальцбург), Бечир Омерагич (Монпелье), Седрик Цезигер (Вольфсбург), Леонидас Стергиу (Штутгарт), Рикардо Родригес (Торино).

Полузащитники: Уран Бислими и Ренато Штеффен (оба – Лугано), Квадво Дуа (Лудогорец), Ремо Фройлер, Мишель Эбишер и Дан Ндое (все – Болонья), Филип Угринич и Жоэль Монтейро (оба -- Янг Бойз), Гранит Джака (Байер), Рубен Варгас (Аугсбург), Ардон Яшари (Люцерн), Денис Закария (Монако), Стивен Цубер (АЕК), Фабиан Ридер (Ренн), Джердан Шакири (Чикаго Файр).

Нападающие: Анди Зекири (Генк), Зеки Амдуни (Бернли), Ноа Окафор (Милан), Венсан Сьерро (Тулуза), Бреэль Эмболо (Монако).

Сборная Швейцарии будет играть на Евро-2024 в группе A, в которой кроме коллектива Мурата Якина будут соревноваться хозяева турнира сборная Германия, Шотландия и Венгрия.

Напомним, что чемпионат Европы начнется 14 июня и продлится до 14 июля.

"Греческий Роберто Карлос" – упустил победу на Евро, страдал в Интере и дружил с Роналдо