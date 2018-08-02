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Почеттино – фаворит на пост тренера Манчестер Юнайтед в случае отставки Моуринью, Зидан – второй

00:53 26 Читати українською
Почеттино – фаворит на пост тренера Манчестер Юнайтед в случае отставки Моуринью, Зидан – второй
Маурисио Почеттино / Reuters

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино является наиболее вероятным преемником Жозе Моуринью в Манчестер Юнайтед. Такого мнения придерживаются букмекеры.

Аргентинский специалист – фаворит на пост тренера МЮ среди букмекеров, сообщает Betting Insider.

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На то, что Почеттино заменит Моуринью принимают ставки с коэффициентом 5,00. Вторым в списке претендентов на пост идет трехкратный триумфатор Лиги чемпионов Зинедин Зидан. Вероятность такого назначения оценивается баллом 8,50. Третий – тренер Наполи Карло Анчелотти с коэффициентом 10,00.

Также в список кандидатов по версии букмекеров вошли: главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз (11,00), наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри (12,00), безработный ныне Антонио Конте (13,00) и коуч сборной Испании Луис Энрике (15,00).

Отметим, что по состоянию на среду 62 % игроков ставят на то, что новым тренером Манчестер Юнайтед будет Почеттино. Разговоры о возможной отставке Жозе Моуринью возникли на фоне бледной игры "красных дьяволов" в межсезонье и ссоры португальца с вице-президентом клуба из-за отсутствия трансферов.

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