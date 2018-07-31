"Первый на выход", – Моуринью захватил лидерство в рейтинге букмекеров

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью стал фаворитом в прогнозах британских букмекеров касательно первого тренера, который будет уволен в АПЛ.

Август еще не наступил, а португальский специалист уже стал первым претендентом на увольнение в новом сезоне, сообщает Daily Mail.

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Ужасная подготовка к сезону 2018/19 получила продолжение в минувшие выходные, когда Ливерпуль разбил подопечных Моуринью со счетом 4:1. Теперь, когда до стартового матча против Лестера остается менее двух недель, "Особенный" продолжает обвинять всех вокруг – менеджмент клуба, календарь, соперников, резервистов, участников ЧМ-2018, кроме, естественно, себя.

По мнению букмекеров, сеу Жозе – первый, кто будет уволен в сезоне Премьер-лиги. Например, Sky Bet принимает ставки на премьерную отставку именно Моуринью с коэффициентом 5. Соперник португальца в первом туре Клод Пюэль из Лестера идет вторым с баллом 8, а третий – тренер Уотфорда Хави Грасия – 9.

Специалисты легендарной William Hill тоже считают, что наставника МЮ уволят первым из всех тренеров АПЛ. Потенциальная отставка Моуринью оценивается баллом 6. На увольнение тренера Уотфорда Грасия принимают ставки с коэффициентом 7. В то же время Пюэль – третий (с баллом 8).

У букмекеров из Betfair на данный момент двое "любимчиков" среди тренеров лиги – Моуринью и Грасия. Ставки на их увольнения принимают с одинаковым коэффициентом – 7, а отставка француза Пюэля чуть менее вероятна и оценивается баллом 8.

Отметим, что матч первого тура АПЛ Манчестер Юнайтед – Лестер состоится уже 10 августа. Начало поединка в 22:00.

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