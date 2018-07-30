Моуринью поссорился с вице-президентом Манчестер Юнайтед из-за отсутствия трансферов

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью находится не в лучших отношениях с руководством команды.

Наставник "манкунианцев" Жозе Моуринью находится в худшей точке отношений за время работы в Манчестер Юнайтед с вице-президентом клуба Эдом Вудвордом, который отвечает за работу на трансферном рынке, сообщает Daily Mail.

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По информации издания, Моуринью недоволен тем, что МЮ неактивный на трансферном рынке и этим летом приобрел лишь трех игроков – Фреда, Диогу Далота и Ли Гранта. Вудворд не хочет больше тратить деньги на покупки, в то время как португалец считает, что состав до сих пор неукомплектован.

Тренер намекнул на это на пресс-конференции после поражения в товарищеском матче от Ливерпуля, заявив, что на летнем сборе вынужден работать с игроками, из которых максимум 30% будут в заявке команды на сезон.

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