"Я – Юрий Дмитрулин. Бывший футболист Динамо Киев и сборной Украины. Играл в России за ярославский Шинник. У меня много друзей в России, связанных с футболом. И я хочу обратиться к вам: "Пацаны, почему вы засунули языки в задницу и молчите?"

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У нас война, бомбят города, убивают мирных людей, женщин и детей. У нас новорожденные рождаются в убежищах, дети становятся сиротами. Вам не надоело быть терпилами и бояться своего Путина? Вы так всю жизнь и будете жить в страхе и без свободы?

Забудьте о миллионных контрактах, об отдыхе с семьей в Дубае и Монако, о дорогих машинах. Забудьте все это. Вы будете играть за кусок хлеба, потому что экономике вашей жопа. Вы никогда больше не поиграете в Европе. А те футболисты, которые сейчас там играют – их выгонят оттуда срачами и с позором. Вы больше никогда не услышите гимн Лиги чемпионов и не почувствуете вкус международных матчей.

У вас остался последний шанс сделать хоть что-нибудь. Берите свои телефоны, пока они у вас есть, записывайте видео и призывайте народ выходить на улицы. Свергайте путинский режим. Это последний шанс сменить ваше руководство и получить свободу. Если вы промолчите – вы соучастники убийств. Вам больше ни один украинец не пожмет руку. Действуйте! Времени у вас больше нет", – сказал Дмитрулин в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.

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