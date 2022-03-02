"Почти 20 лет назад, 8 марта 2002 года, я дебютировал как аналитик в чемпионате пид***стической страны. В Москве на стадионе Динамо Алания играла с Локомотивом. Во Владикавказ меня позвал Владимир Мунтян. В том матче команда Юрия Семина, боящегося отвечать на звонки наших журналистов, выиграла 1:0 благодаря курьезному голу, который запустил 18-летний голкипер Володя Габулов.

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Вы даже не представляете, сколько "бабочек" залетали тогда в ворота осетинцев весной того года, но другой Володя (Владимир Федорович) продолжал доверять этому голкиперу. Володя Габулов вырастет впоследствии во вратаря национальной сборной подзаборной страны. Мы встретимся случайно в Турции – и он меня, конечно, узнает и будет рад видеть. Но сегодня Володя Габулов не хочет меня узнавать. Я пишу ему, а он не отвечает.

Не верю, что Володя Габулов такой же обосранный, как и другие футболисты его бл**ского государства. И точно не обд**ченный, как дзюба. Володя Габулов вообще не россиянин. Он осетин. Представитель республики, точно знающей, что такое смерть и горе. Там во Владикавказе много хороших людей, и я хочу, чтобы ты, Леха Андронов, передал им привет.

Скажи Казику массажисту, что моя мама, которая передавала ему вкуснейшее сало, ночует в подвале и держится – дай Бог каждому. А Боре Дзасохов передай, что старшей дочери уже 22. Второй год рождения мы праздновали вместе на сборах на Кипре, и он учил меня правильно выбирать водку. Скажи, что Маша бодрствует по ночам, но она так же сильна, как и все наши люди.

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Я не верю, что в Южной Осетии люди чего-то боятся. Не верю! Просто они мало что знают. Там другое информационное поле. Даже Юрий Красножан когда-то сказал мне в Турции, что у нас заправляют бандеровцы. Этот тренер тоже был когда-то моим другом и пил в моем номере до четырех утра, закусывая домашней колбасой моей мамы. Скажите и ему, что я жив, здоров, а Ворскла остается таким невероятным клубом (об этом расскажу позже).

Передай, Леха, всем им привет. Скажи, что детей у меня уже четверо. А ты, Игорь Рабинер, чти должность сына Цымбаларя. Я читал все твои тексты, и знаю, как ты относишься к Илии. Передайте Володе Габулову пусть зайдет в Инстаграм. И скажите, что наши люди все равно устоят, но от вас тоже зависит, сколько живых нас останется.

Я думаю, что Володя Габулов и сам понимает, что теперь игроков в Химки он зовет с ФК Танкист в лучшем случае. Что же ему терять? Что важнее жизни детей, матерей? Это же смешно. Нам не страшно, а вы боитесь. Не бойтесь, мы поможем вам покаяться. Без спецоперации", – написал Гресь в своем Facebook.

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