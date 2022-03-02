"Я – Юрій Дмитрулін. Колишній футболіст Динамо Київ і збірної України. Грав у Росії за ярославльський Шинник. У мене багато друзів у Росії, пов'язаних з футболом. І я хочу звернутися до вас: "Пацани, чому ви засунули язики в дупу і мовчите?"

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У нас війна, бомблять міста, вбивають мирних людей, жінок і дітей. У нас новонароджені народжуються у сховищах, діти стають сиротами. Вам не набридло бути терпилами і боятися свого Путіна? Ви так все життя і будете жити у страху і без свободи?

Забудьте про мільйонні контракти, про відпочинок з сім'єю в Дубаї і Монако, про дорогі машини. Забудьте про все це. Ви будете грати за шматок хліба, тому що економіці вашій жопа. Ви ніколи більше не пограєте у Європі. А ті футболісти, які зараз там грають – їх виженуть звідтам срачами і з ганьбою. Ви більше ніколи не почуєте гімн Ліги чемпіонів і не відчуєте смак міжнародних матчів.

У вас залишився останній шанс зробити бодай щось. Беріть свої телефони, поки вони у вас є, записуйте відео і закликайте народ виходити на вулиці. Скидайте путінський режим. Це останній шанс змінити ваше керівництво і отримати свободу. Якщо ви промовчите – ви співучасники вбивств. Вам більше жоден українець не потисне руку. Дійте! Часу у вас більше немає", – сказав Дмитрулін у відеозвернення на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.

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