Рік Карсдорп незібрано поставився до виходу на заміну, мав претензії до партнера по команді і не доопрацював в епізоді з пропущеним голом.

Після матчу з Сассуоло (1:1) Жозе Моурінью зазначив, що непрофесійне ставлення одного з гравців призвело до втрати очок. Він не став називати ім'я футболіста, який провинився, але зазначив, що рекомендував йому почати шукати собі новий клуб уже взимку.

ЗМІ визначили гравця Роми, який "зрадив" Моурінью

Пізніше ЗМІ визначили, що Моурінью говорив про правого захисника Ріка Карсдорпа. Було прийнято вважати, що тренер Роми розлютився на нідерландця через те, яким чином Сассуоло забив гол – атака була проведена з зони відповідальності Ріка. Проте Corriere dello Sport стверджує, що річ не тільки в цьому.

Згідно з джерелом, Карсдорп був замріяним того вечора. Коли його викликали до тренерської лави, Моурінью довелося занадто довго чекати на Ріка, тому що гравець не поспішав підходити до тренера, щоб дізнаватися установку. У результаті тренеру Роми довелося давати тактичні вказівки гравцеві вже під час самої заміни.

Також Моурінью не сподобалася поведінка Карсдорпа після голу Абрахама. Після того, як гравці команди побігли вітати англійського форварда зі взяття воріт, Рік розвернувся і пішов з'ясовувати стосунки з Крістанте. Нідерландцю не сподобалося, що його партнер по команді не відреагував на його вбігання до штрафного майданчика і зробив пас на іншого гравця.

Дії Ріка у моменті з пропущеним голом також не сподобалися "особливому". Карсдорп упустив форварда Сассуоло Лорьенте, і надто рано вимкнувся з боротьби. Замість того, аби продовжувати боротися з суперником, нідерландець зупинився і підняв руку догори, сигналізуючи лайнсмену про офсайд, якого не було.

Повідомляється, що Моурінью відчитав Карсдорпа перед усією командою, а потім вигнав усіх із роздягальні, щоб провести бесіду з правим захисником віч-на-віч.

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