"Почему меня не наказали как Исмаили?": Кадар написал открытое письмо ФФУ

Защитник Динамо Тамаш Кадар, который дисквалифицирован на 3 матча, написал открытое письмо ФФУ с просьбой объяснить, почему к нему не могут быть применены те же санкции, как к его коллеге из Шахтера Исмаили.

"Я буду очень краток. Я действительно верил в то, что в знак уважения ко мне как к представителю футбольного сообщества, вы найдете время мне ответить. Ваш плотный график, похоже, не позволил этого сделать. Однако, это влияет на мою надежду, что в конце концов справедливость будет превыше всего во время вашей следующей встречи.

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Я отважусь повторить, что я имею в виду. Я был дисквалифицирован на 3 матча за сомнительную ошибку, несмотря на это я был готов получить наказание. Правда, с одной деталью – согласно вашим принципам, а именно Контрольно-дисциплинарного комитета, который представляет президент Шумилов.

Сильнейшие клубы Украины, Динамо и Шахтер, должны играть очную встречу в сильнейших составах. Такой принцип был применен в отношении моего коллеги из Шахтера Исмаили, который получил 2 матча дисквалификации вместо 3 по статье "агрессивное поведение" – по единственной причине, что у него матч с Динамо. Сейчас у меня матч с Шахтером. И я не вижу никаких причин, почему мое наказание должно базироваться на другой почве и права игроков одного клуба отличаются от прав игроков другого. С уважением и надеждой", – написал Кадар.

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