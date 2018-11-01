Шахтер – Динамо: стал известен арбитр матча

Комитет арбитров ФФУ определил судью, который будет обслуживать матч 14 тура УПЛ Шахтер – Динамо.

Матч 14 тура чемпионата Украины между Шахтером и Динамо будет обслуживать Виталий Романов из города Днепр, сообщает официальный сайт комитета арбитров ФФУ.

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Романову на линиях будут ассистировать Александр Войтюк и Сергей Беккер. Четвёртый арбитр – Анатолий Абдула.

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Напомним, матч 14 тура чемпионата Украины между Шахтером и Динамо состоится в субботу, 3 ноября. Начало игры запланировано на 17:00.