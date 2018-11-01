toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ

Шахтер – Динамо: стал известен арбитр матча

09:41 136 Читати українською
Шахтер – Динамо: стал известен арбитр матча
Виталий Романов / соцсети

Комитет арбитров ФФУ определил судью, который будет обслуживать матч 14 тура УПЛ Шахтер – Динамо.

Матч 14 тура чемпионата Украины между Шахтером и Динамо будет обслуживать Виталий Романов из города Днепр, сообщает официальный сайт комитета арбитров ФФУ.

Шахтер – Динамо: Степаненко и Фернандо из-за травм могут пропустить матч

Романову на линиях будут ассистировать Александр Войтюк и Сергей Беккер. Четвёртый арбитр – Анатолий Абдула.

Тайсон вернулся в основную группу Шахтера и может сыграть с Динамо

Напомним, матч 14 тура чемпионата Украины между Шахтером и Динамо состоится в субботу, 3 ноября. Начало игры запланировано на 17:00.

Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
до матча
2
дн
:
5
час
:
15
мин
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Арбитры Комитет арбитров ФФУ Виталий Романов Шахтер - Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
0
мин
Манчестер Сити
21:45
Фулхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук