Почему Арсенал сделал Зинченко капитаном – украинец образовал убийственную связку с новичком, крутой замысел лидера АПЛ
Прошедший уикенд стал знаковым для украинского легионера "канониров" Александра Зинченко.
Полузащитник Александр Зинченко в рамках 25-го тура АПЛ вывел Арсенал против Лестера с капитанской повязкой. Украинец провел на поле все 90 минут, помог своей команде одержать очередную победу и получил одну из самых высоких оценок в поединке.
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Наш соотечественник впервые со времен Олега Лужного надел капитанскую повязку в Премьер-лиге. Заслужил ли Зинченко такое признание или это лишь политическое решение, приуроченное к годовщине войны с Россией? Кто стал инициатором такой идеи и как отреагировала команда на нового капитана? Оправдал ли Александр доверие своей игрой против Лестера? Об этом и не только смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".
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