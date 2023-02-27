Полузащитник Александр Зинченко в рамках 25-го тура АПЛ вывел Арсенал против Лестера с капитанской повязкой. Украинец провел на поле все 90 минут, помог своей команде одержать очередную победу и получил одну из самых высоких оценок в поединке.

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Наш соотечественник впервые со времен Олега Лужного надел капитанскую повязку в Премьер-лиге. Заслужил ли Зинченко такое признание или это лишь политическое решение, приуроченное к годовщине войны с Россией? Кто стал инициатором такой идеи и как отреагировала команда на нового капитана? Оправдал ли Александр доверие своей игрой против Лестера? Об этом и не только смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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