"Все получилось так замечательно, потому что это была инициатива игроков. Мартин Эдегор (капитан "канониров", – прим.) подошел ко мне накануне матча и сказал, что команда хочет сделать такой жест для Зинченко.

Артета посвятил победу Арсенала Зинченко и украинцам: "Вдохновляют мир своим боевым духом"

Хотели показать Украине, насколько Алекс является важным для нас. Я рад, что все так сложилось, победу посвящаем ему и украинскому народу", – цитирует Артету официальный сайт Арсенала.

Напомним, Арсенал минимально обыграл Лестер благодаря голу Мартинелли и остался на первой строчке турнирной таблицы АПЛ. Зинченко вывел свою команду с капитанской повязкой и провел на поле 93 минуты.

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