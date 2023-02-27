Півзахисник Олександр Зінченко в рамках 25-го туру АПЛ вивів Арсенал проти Лестера з капітанською пов'язкою. Українець провів на полі усі 90 хвилин, допоміг своїй команді здобути чергову перемогу і отримав одну з найвищих оцінок у поєдинку.

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Наш співвітчизник вперше з часів Олега Лужного вдягнув капітанську пов'язку у Прем'єр-лізі. Чи заслужив Зінченко на таке визнання чи це лише політичне рішення, приурочене річниці війни з Росією? Хто став ініціатором такої ідеї і як відреагувала команда на нового капітана? Чи виправдав Олександр довіру своєю грою проти Лестера? Про це і не тільки дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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