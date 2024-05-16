Голкипер Манчестер Сити Эдерсон получил множество сообщений от болельщиков Арсенала перед игрой с Тоттенхэмом.

Номер телефона голкипера "горожан" попал в соцсети. Перед матчем с Тоттнхэмом, который Манчестер Сити выиграл со счетом 2:0, Эдерсон получил кучу сообщений от фанатов Арсенала.

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После игры бразилец опубликовал фотографию своих чатов в WhatsApp с подписью: "Мой номер слили, и я получил несколько забавных сообщений":

"Привет, прекрасный бразильский бог, сколько стоит прекрасный вечер сегодня?"

"Не пропусти сегодня ни одного гола, ублюдок. Вперед, Арсенал".

"Арсенал, Арсенал, Арсенал, Арсенал, Арсенал, Арсенал".

Напомним, Манчестер Сити, обыграв Тоттенхэм, опередил Арсенал в турнирной таблице на два балла.

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