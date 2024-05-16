"Не пропусти ни одного гола, урод": звезду Манчестер Сити донимали фанаты Арсенала перед игрой с Тоттенхэмом
Голкипер Манчестер Сити Эдерсон получил множество сообщений от болельщиков Арсенала перед игрой с Тоттенхэмом.
Номер телефона голкипера "горожан" попал в соцсети. Перед матчем с Тоттнхэмом, который Манчестер Сити выиграл со счетом 2:0, Эдерсон получил кучу сообщений от фанатов Арсенала.
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После игры бразилец опубликовал фотографию своих чатов в WhatsApp с подписью: "Мой номер слили, и я получил несколько забавных сообщений":
"Привет, прекрасный бразильский бог, сколько стоит прекрасный вечер сегодня?"
"Не пропусти сегодня ни одного гола, ублюдок. Вперед, Арсенал".
"Арсенал, Арсенал, Арсенал, Арсенал, Арсенал, Арсенал".
Напомним, Манчестер Сити, обыграв Тоттенхэм, опередил Арсенал в турнирной таблице на два балла.
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