Карим Бензема признан лучшим игроком сезона-2021/22 по версии авторитетного издания. 34-летний француз в голосовании опередил Садьо Мане, Мохамеда Салаха, Роберта Левандовски и Кевина де Брюйне.

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"Золотой мяч" претерпел исторические изменения и впервые вручен за конкретный сезон, а не за календарный год. Бензема в минувшем сезоне забил 44 гола в 46 матчах за Реал. Трофеи сейчас имеют второстепенное значение, но Карим выиграл Лигу чемпионов-2021/22 и чемпионат Испании.

Бензема – первый после Модрича, кто получил "Золотой мяч" в эру гегемонии Месси и Роналду. Год назад капитан Реала занял в голосовании четвертое место, а приз под громкую критику забрал Лионель Месси.

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