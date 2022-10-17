Карім Бензема визнаний найкращим гравцем сезону-2021/22 за версією авторитетного видання. 34-річний француз у голосуванні випередив Садьйо Мане, Мохамеда Салаха, Роберта Лєвандовскі та Кевіна де Брюйне.

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"Золотий м'яч" зазнав історичних змін і вперше вручений за конкретний сезон, а не за календарний рік. Бензема в минулому сезоні забив 44 голи в 46 матчах за Реал. Трофеї зараз мають другорядне значення, але Карім виграв Лігу чемпіонів-2021/22 та чемпіонат Іспанії.

Бензема – перший після Модріча, хто отримав "Золотий м'яч" в еру гегемонії Мессі та Роналду. Рік тому капітан Реала посів у голосуванні четверте місце, а приз під гучну критику забрав Ліонель Мессі.

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