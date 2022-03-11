Во-первых, результаты игрока будут учитываться не за календарный год, как это было до сих пор, а за сезон. Следующий "ЗМ" вручат по итогам текущей кампании. Результаты ЧМ-2022, который состоится в декабре, будут учитываться при выборе лучшего игрока уже в следующем году, сообщает L'Équipe .

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Во-вторых, главным критерием теперь станут индивидуальные достижения и награды. Вторым по важности будут титулы и выступления команды, далее будет учитываться класс игрока и его приверженность принципам fair-play. Зато исчез критерий с названием "карьера игрока", поэтому "Золотой мяч" не будут вручать с учетом предыдущих заслуг.

При избрании лучшего игрока 2021 года участие в голосовании принимали 170 представителей. Уже в этом сезоне право голоса будет иметь только первые 100 стран рейтинга ФИФА. Также принято решение, что Дидье Дрогба будет определять дополнительных членов жюри и предоставлять возможность голосовать тем журналистам, чьи голоса больше совпадают с результатами предыдущих лет.

Напомним, действующим обладателем "Золотого мяча" является Лионель Месси. Впрочем, результаты голосования вызвали бурную реакцию в мировом футболе, из-за чего France Football подвергся критике.

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