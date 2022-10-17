Журналист Игорь Линник, который сотрудничает с France Football с 2002 года, признался, как проголосовал за претендентов на "Золотой мяч-2022".

Бензема и Винисиус / фото из открытых источников

Украину в голосовании, организованном французским изданием, представлял Игорь Линник, бывший репортер УЕФА, а ныне главный редактор сайта "Футбольный клуб". Журналист в эфире Футбол 2.0 сообщил, за кого отдал свои голоса.

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Так, первое место от Украины досталось Кариму Бензему. На вторую строчку поставили Роберта Левандовски, третье досталось Мохаммеду Салаху, четвертое – Винисиусу, а пятое – Эрлингу Холанду.

Отметим, что церемония награждения "Золотой мяч" началась в 21:30 по киевскому времени. Главным претендентом называют Карима Бензема, а вот Роналду и Месси не попали в десятку лучших.

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