"Золотой мяч-2022": известно, как Украина проголосовала за претендентов на престижную награду
Журналист Игорь Линник, который сотрудничает с France Football с 2002 года, признался, как проголосовал за претендентов на "Золотой мяч-2022".
Украину в голосовании, организованном французским изданием, представлял Игорь Линник, бывший репортер УЕФА, а ныне главный редактор сайта "Футбольный клуб". Журналист в эфире Футбол 2.0 сообщил, за кого отдал свои голоса.
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Так, первое место от Украины досталось Кариму Бензему. На вторую строчку поставили Роберта Левандовски, третье досталось Мохаммеду Салаху, четвертое – Винисиусу, а пятое – Эрлингу Холанду.
Отметим, что церемония награждения "Золотой мяч" началась в 21:30 по киевскому времени. Главным претендентом называют Карима Бензема, а вот Роналду и Месси не попали в десятку лучших.
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