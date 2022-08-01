Каждая из 23-х "львиц" получила за победу на Евро 55 тысяч фунтов, информирует Daily Star.

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Для женского футбола это очень большая сумма, но в мужском подобными цифрами уже давно никого не удивишь. К примеру, Криштиану Роналду в МЮ получает около 385 тысяч фунтов в неделю, то есть каждый его день равноценен победе на женском Евро. Игроки мужской сборной Англии год назад получили по 300 тысяч фунтов за выход в финал Евро, который они проиграли итальянцам.

Добавим, что для всего английского футбола это всего лишь вторая победа на крупном международном турнире. Предыдущий успех – триумф мужчин на домашнем ЧМ-1966.

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