У английских болельщиков были претензии к Екатерине Монзуль по мотивам работы на финале женского Евро против немок.

Украинка в первом тайме показала хозяйкам две желтые карточки в течение минуты. Сборная Германии играла жестко, но до перерыва состоялась только одним "горчичником".

Судейство Монзуль и историческая победа в видеообзоре финала женского Евро Англия – Германия – 2:1

Бывший нападающий Арсенала Иан Райт выступал экспертом на телевидении и раскритиковал Монзуль: "Рефери была ужасной, много непоследовательности". Волну гнева еще больше разогнали английские болельщики в соцсетях. "Надеюсь, судья наконец-то найдет свои желтые, когда Обердорф в очередной раз сфолит", "Как такой плохой судье доверили финал Евро? У нас не должно быть ни одной желтой", "Как насчет 2 пропущенных предупреждений для немок? Это какая-то шутка", – Daily Mail приводит всевозможные претензии.

Истерика англичан несколько стихла после финального свистка, ведь их сборная выиграла и впервые в своей истории завоевала международный трофей.

Англия выиграла женское Евро, одолев Германию – безумная радость без футболки, рекорд мужчин побили, Монзуль на высоте