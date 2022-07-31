Евро-2022, финал

Англия – Германия – 2:1

Голы: Тун, 62, Келли, 111 – Магулл, 79

Англия ожидаемо дошла до финала домашнего чемпионата Европы. А вот Германия пристыдила скептиков. Самая титулованная женская сборная континента переживает не лучшие времена в своей истории с точки зрения результатов. На прошлом Евро "Бундестим" отдали "корону", которую удерживали 22 года! Этим летом букмекеры также не видели среди главных фаворитов подопечных Мартины Фосс-Текленбург.

Еще до стартового свистка этот финал установил абсолютный рекорд для чемпионатов Европы. Причем как для женщин, так и мужчин. На трибунах Уэмбли было более 87 тысяч зрителей. Это самая большая аудитория, которую собирал финал Евро. Предыдущий рекорд принадлежал Сантьяго Бернабеу, где в 1964 году было около 80 тысяч болельщиков. Следовательно, у Англии была безумная поддержка и большое желание. Желание взять первый международный трофей и отомстить Германии, которой на Евро-2009 она проиграла со счетом 2:6.

Первый тайм сегодняшней встречи напоминал классический финал большого турнира. Команды не спешили рисковать. Моменты возникали после ошибок, которых было мало. Лучший момент Германии возник после углового. Игроки не смогли затолкать мяч в сетку с пределов вратарской. Были подозрения на пенальти, но ассистентки Екатерины Монзуль пересмотрели эпизод и даже не позвали украинку к монитору. Англия больше развивала атаки флангами, но с этими попытками справлялись защитницы или Мерле Формс. Голкиперша несколько раз откровенно выручала свою команду.

Второй тайм гораздо активнее начала Германия. Дважды футболистки этой команды вырывались на пространство перед воротами, но удары были максимально слабыми. Никаких проблем для хозяек. А вот Англия реализовала чуть ли не первый свой шанс. Кейра Уолш выполнила гениальный пас за спины защитницам. Туда ворвалась Элла Тун, приблизилась к штрафной и элегантно перекинула мяч над голкиперкой. Немок это не остановило. Лина Магулл через несколько минут могла сравнивать – мяч попал в крестовину. Оказалось, это была репетиция. Именно полузащитница Баварии стала автором гола, замкнув прострел Васмут.

В овертайме ничего кардинально не изменилось. Все шло к серии пенальти, которой могла помешать разве что ошибка. Допустили ее немки. После подачи с углового гости слишком много свободы дали Хлое Келли. Она со второй попытки переправила мяч в сетку, получила молчаливое согласие от Екатерины Монзуль, сняла с себя футболку и помчалась "радовать Уэмбли", как сказал комментатор Вадим Шевякин. Англия впервые выиграла международный турнир, сделав это на перед своими болельщиками.

Главным разочарованием этого финала бесспорно стала борьба за "Золотую бутсу". Александра Попп и Бет Мид за турнир забили по 6 голов, но сегодня им не суждено было отличиться. Капитанша сборной Германии в последний момент получила травму. Она даже была в стартовом составе, но на поле так и не вышла. Англичанка отыграла больше часа и была вынуждена попросить замену. Также из-за повреждения. Следовательно, потенциально яркой персональной дуэли в финале Евро-2022 так и не произошло.

Стоит сказать несколько слов о главных тренерах. Сарина Вигман довольно неожиданно выиграла Евро-2017 во главе сборной Нидерландов. Теперь вывела в финал Англию. Обе команды сделали это на домашних турнирах. Вигман стала первой тренершей, которой удалось добраться до решающего матча чемпионата с двумя разными командами, сделав это подряд. Мартина Фосс-Текленбург также имела огромную мотивацию. Немка могла стать первой, кто победил на чемпионате Европы в статусе футболистки и тренера. Однако это был Вечер Сарины, которая два чемпионата Европы не знает вкуса поражения. Настоящая триумфаторка.