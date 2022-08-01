Англійські дівчата можуть поки лише мріяти отримувати гонорари на рівні чоловічої збірної.

Кожна з 23-х "левиць" отримала за перемогу на Євро 55 тисяч фунтів, інформує Daily Star.

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Для жіночого футболу це дуже велика сума, але в чоловічому такими цифрами вже давно нікого не здивуєш. Наприклад, Кріштіану Роналду в МЮ отримує близько 385 тисяч фунтів на тиждень, тобто кожен його день рівноцінний перемозі на жіночому Євро. Гравці чоловічої збірної Англії рік тому отримали по 300 тисяч фунтів за вихід у фінал Євро, який вони програли італійцям.

Додамо, що для всього англійського футболу це лише друга перемога на великому міжнародному турнірі. Попередній успіх – тріумф чоловіків на домашньому ЧС-1966.

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