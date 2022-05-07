Команда известного хулигана АПЛ Джоуи Бартона в последнем туре вырвалась на третье место и гарантировала себе прямой выход из Лиги 2 в Лигу 1.

Определились все участники плей-офф Чемпионшипа – последний шанс попасть в самую богатую лигу мира

Бристоль Роверс и Нортгемптон имели поровну очков, но у последних была лучшая разница голов (+15 против +20). Правда, подопечным Бартона повезло с соперником – в гости приехал давно вылетевший безнадежный Сканторп. Бристоль Роверс разбил аутсайдера со счетом 7:0, а Нортхэмптон одолел Барроу лишь 3:1. Разница стала абсолютно ровной, однако "пираты" забили гораздо больше и забрали третью строчку.

После финального свистка фанаты Бристоль Роверс выбежали на поле и начали праздновать повышение вместе с любимцами. Это настоящее чудо, если вспомнить, что Бартон принял команду в феврале, когда она шла вблизи зоны вылета.

МЮ опозорился в Брайтоне, Челси на последних секундах упустил победу над Вулвз, Уотфорд вылетел в Чемпионшип