Чемпионат Англии 2021/22, 35-й тур

Челси – Вулверхэмптон – 2:2

Голы:Лукаку, 56 (пен), 58 – Тринкау, 79, Коуди, 90+7

Брентфорд – Саутгемптон – 3:0

Голы: Янссон, 13, Висса, 14, Айер, 79

Бернли – Астон Вилла – 1:3

Голы: Ингз, 7, Буэндиа, 31, Уоткинс, 52

Кристал Пэлас – Уотфорд – 1:0

Голы: Заха, 31 (пен)

Удаление: Камара, 69 (Уотфорд)

Брайтон – Манчестер Юнайтед – начало в 19:30

Челси после сенсационного поражения Эвертона оказался в довольно неприятной ситуации, рискуя потерять позицию в зоне ЛЧ: четвертый Арсенал отставал всего на три очка, а пятый Тоттенхэм – на пять. Поэтому в домашнем поединке против Вулверхэмптона, да еще и на глазах нового владельца клуба, лондонцы были обязаны побеждать.

Продажа Челси официально согласована – Абрамович больше не будет владельцем

В первом тайме Вулвс успешно "сушил" игру, пропустив только перед перерывом вследствие подачи с углового. Впрочем, гол Аспиликуэты отменили из-за офсайда. В начале же второго тайма слово взял Лукаку: на 53-й минуте он заработал пенальти, который Ромелу сам и реализовал, а на 58-й бельгиец завершил контрвыпад Челси ударом в касание метров с 22-х – точно в дальний нижний угол! 2:0! Казалось, что на этом вопрос о победителе закрыт.

Тем не менее, Вулверхэмптон не сдался, организовав несколько моментов и отыграв один гол на 79-й минуте – это Тринкау через две минуты после появления на поле сместился к линии штрафной и бахнул в правую девятку. На 80-й Хван едва не заработал пенальти, упав в борьбе с Рюдигером. На 84-й Тринкау мог дубль оформить, пробив с правого края штрафной (неточно), а на 85-й Хименес выстрелил метров с 20-ти – рядом со штангой!

Челси прижался и поплатился за это. На 7-й компенсированной минуте Вулверхэмптон заработал угловой, а Коуди точным ударом головой замкнул подачу – 2:2! Ничья на Стэмфорде Бридж.

Брентфорд в родных стенах принимал Саутгэмптон. Турнирное значение поединок не имел, но "святым" необходимо было прервать 3-матчевую безвыигрышную серию. С этой задачей они не справились, пропустив два гола уже на старте встречи – причем гости умудрились сделать это всего за минуту. На 13-й счет открыл Янссон, пробивший с левого края штрафной после скидки от Тоуни, а на 14-й Висса удвоил преимущество Брентфорда ударом с линии полукруга. 2:0!

Во втором тайме команды работали активно, но явно голевых моментов было очень мало – особенно если говорить о Саутгемптоне. Тем не менее, атаки хозяев выглядели гораздо перспективнее, так что на 79-й минуте дело дошло до разгрома. Третий гол в ворота "святых" забил Айер, принявший пас от Ньоргора, убрал защитника и пробил мимо голкипера. 3:0! Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

Уотфорд приехал в гости к Кристал Пэлас, пытаясь прервать 5-матчевую серию поражений и сохранить шансы на выживание в АПЛ. "Шершни" отстали от спасительной 17-й позиции (там расположился Лидс) на 12 очков, поэтому необходимо было сокращать дистанцию ​​до 9-ти и надеяться на три подряд проигрыша йоркширцев. Вариант практически нереальный, однако это был единственный шанс.

Лондонцы выглядели значительно активнее гостей, за что и были вознаграждены пенальти на 29-й минуте. Его реализовал Заха – 1:0! Уотфордцы могли отыграться перед перерывом в результате подачи с углового, которую ударом головой с нескольких метров замыкал Сиссоко, однако Гуайта спас "орлов".

Этот момент оказался последним для "шершней". Во втором тайме они провели всего 2 очень неточных удара (ещё и в меньшинстве остались), в то время как Кристал Пэлас бомбил Фостера до последней минуты. Прошить его, однако, не удалось, так что финальный свисток зафиксировал минимальную победу хозяев. Уотфорд официально прекращает борьбу за выживание в АПЛ.

Бернли держался всего в двух очках от зоны вылета, так что в домашнем матче против Астон Виллы "бордовые", как минимум, не имели права на поражение – а по большому счету команда должна была побеждать. Впрочем, уже через полчаса после стартового свистка стало понятно, что хозяева терпят фиаско. На 7-й минуте Буэндия вывел Ингза один в один с голкипером (Дэни не промахнулся), а на 31-й он и сам забил в результате прострела Диня на 11 метров – 2:0! Именно с этим счётом команды и отправились отдыхать.

Через шесть минут после перерыва Бернли снова пропустил быстрый гол (отличился Уоткинс), окончательно похоронив свои шансы на камбэк. Подопечных Майкла Джексона хватило только на гол престижа – его в компенсированное время провел Корне. 1:3! Стивен Джеррард оказывает услугу Эвертону и Николану, не дав их конкуренту в борьбе за выживание уйти в отрыв.

Определились все участники плей-офф Чемпионшипа – последний шанс попасть в самую богатую лигу мира