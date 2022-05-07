Команда відомого хулігана АПЛ Джоуї Бартона в останньому турі вирвалася на третю сходинку і гарантувала собі прямий вихід з Ліги 2 в Лігу 1.

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Брістоль Роверс і Нортгемптон мали порівну очок, але у останніх була краща різниця голів (+15 проти +20). Щоправда, підопічним Бартона пощастило із суперником – в гості приїхав безнадійний Сканторп, який давно вилетів. Брістоль Роверс розбив аутсайдера з рахунком 7:0, а Нортгемптон здолав Барроу лише 3:1. Різниця стала абсолютно рівною, проте "пірати" забили значно більше і таки забрали третю сходинку.

Після фінального свистка фанати Брістоль Роверс вибігли на поле і почали святкувати підвищення разом з улюбленцями. Це справжнє диво, якщо згадати, що Бартон прийняв команду у лютому, коли вона йшла поблизу зони вильоту.

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